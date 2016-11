Schonach Unternehmen ist Bundessieger

"BurgerCare" unterstützt ausländische Fachkräfte

Demografischer Wandel bedeutet für Unternehmen: Engpässe beim Fachpersonal sind vorprogrammiert. Besonders Firmen in ländlichen Regionen müssen erfinderisch sein, um neue Mitarbeiter für sich zu begeistern. Wie zum Beispiel das SBS-Feintechnik: "Burger Care" heißt das Integrationsprogramm, mit dem der Mittelständler Fachkräfte aus dem Ausland und ihre Familien dabei unterstützt, in der Schwarzwaldregion heimisch zu werden. Denn wie schwer ein Neustart in einem fremden Land ist, lässt sich leicht erahnen. Eine neue Umgebung, eine neue Wohnung, neue Arbeitskollegen, eine andere Kultur und meist sogar eine neue Sprache.

Um den Neustart im Schwarzwald so angenehm wie möglich zu gestalten, hilft "Burger Care" mit Infobroschüren in der jeweiligen Landessprache, einer Betriebswohnung, Hilfe bei der Anmeldung in der Kommune, einem Patenprogramm bis hin zur Vermittlung eines Kindergartenplatzes. Ein Integrationsprojekt, von dem auch die schrumpfende Gemeinde profitiert.

"Unsere Bundessieger sind Vorbilder für eine offene, innovative und starke Gesellschaft in Deutschland. Sie zeigen: Das Geheimnis von Erfolg liegt in Gemeinschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit und sind damit ein Beleg für lebendige Nachbarschaft in all ihren Facetten", kommentierte Jürgen Fitschen, Mitglied des Präsidiums des Deutschland – Land der Ideen und ehemaliger Co-Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank. Er überreichte die Auszeichnung gemeinsam mit Ulrich Grillo, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) und Präsident des Deutschland – Land der Ideen. "Die Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nicht im Alleingang bewältigen. Um auch in Zukunft ein Land der Ideen zu bleiben, müssen wir unsere Kompetenzen bündeln und Synergieeffekte nutzen. Genau dies schaffen die Preisträger hervorragend", sagte Ulrich Grillo.

Die Initiative "Deutschland – Land der Ideen" und die Deutsche Bank zeichnen beim Wettbewerb "Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen" Projekte aus, die die Potenziale von Nachbarschaft im Sinne von Gemeinschaft, Kooperation und Vernetzung nutzen und gegenwärtige oder künftige gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen können.