Schonach "Überdurchschnittliche Leistungen" werden belohnt

Martin Müller bekam aufgrund seiner hervorragenden Leistungen von der Handwerkkammer Konstanz eine halbjährige Lehrzeitverkürzung und konnte schon nach zweieinhalb Jahren seine Gesellenprüfung ablegen. Nach der Auswertung aller Ergebnisse der Prüfungen stand er als Erster Kammersieger im Beruf Straßenbauer an der Spitze. Dadurch hatte er sich für den Landeswettbewerb qualifiziert. "In Anerkennung für überdurchschnittliche Leistungen beim Landesleistungswettbewerb der Handwerksjugend im Straßenbauerhandwerk Baden-Württemberg verleihen wir Herrn Martin Müller den dritten Platz", steht auf der Urkunde, die das Ergebnis der Teilnahme war. Aber nicht nur Urkunden bekam der erfolgreiche Junghandwerker. Aus dem Schonacher Rathaus flatterte ein Glückwunschbrief in seinen Briefkasten.

"Hier zeigt sich, dass man mit beharrlicher Arbeit und großem Engagement viel erreichen kann. Sie sind ein Vorbild, machen Sie weiter so", schrieb Bürgermeister Jörg Frey im Namen des Gemeinderats. Auch der Landtagsabgeordnete Karl Rombach, der in der Nachbarschaft des erfolgreichen Handwerkers wohnt, meldete sich. "Sie haben nicht nur einen ganz persönlichen Erfolg erzielt, sondern sind gleichzeitig zum Vorbild für viele junge Menschen geworden", betonte Rombach in seinem Glückwunschschreiben überzeugt.