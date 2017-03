Schonach Über 400 Helfer am Weltcup-Wochenende im Einsatz

Vom Wettkampfkomitee über die Zuständigkeiten an Schanze und Strecke, bis hin zur Bewirtung von Teams, Helfern und Zuschauern – insgesamt sind dieses Jahr über 400 Helfer im Einsatz, um für eine reibungslose und gelungene Weltcupveranstaltung zu sorgen. "Wir können zwar nur die Köpfe der einzelnen Teams vorstellen, aber jeder Einzelne ist wichtig", betonte Förtsch.

Auch das erstmals für das Weltcupwochenende in Schonach erstellte Sicherheitskonzept wurde erläutert. Insgesamt seien 72 Ordner im Einsatz. Ebenfalls gab man den Helfern einen Einblick in das Rahmenprogramm, das auch die Wünsche der Sportler berücksichtige. "Nach dem großartigen Weltcupfinale im vergangenen Jahr sind wir stolz, dass FIS und DSV (Deutscher Skiverband) wieder auf uns zukamen. Nun liegt es an uns, wieder eine große Sause zu machen", spornte Bürgermeister Jörg Frey die Helfer an.

An der Langenwaldschanze haben die Arbeiten für das Sportevent des Jahres bereits am Samstag begonnen. Bei zweistelligen Plusgraden und mit hochgekrempelten Ärmeln machte sich das 20-köpfige Team um Schanzenchef Udo Maier daran, den Schnee von den angelegten Depots zu holen und diesen im Auslauf und am Hang zu verteilen. Die besonderen Herausforderungen wurden dabei nochmals deutlich: Setzte die Strahlkraft der Märzsonne dem weißen Gut doch mächtig zu.

Mit der Präparierung der verkürzten Strecke im Skistadion Wittenbach wollen die Organisatoren deshalb erst am Dienstag beginnen.