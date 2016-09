Schonach Tradition und Technik gehen Hand in Hand

Er sei europaweit der führende Hersteller von Miniaturmasken und habe in den vergangenen Jahren einige Betriebe in dieser Branche übernommen, erklärt Kaltenbach. Einen Einblick in seine besondere Tätigkeit gibt Kaltenbach derzeit auf der Baden Messe in Freiburg. In Halle vier zeigt er noch bis 18. September unter anderem, wie sein mobiler 3-D-Scanner funktioniert. Messe-Besucher könnten sich einscannen lassen, bietet Kaltenbach an.

Noch eine Besonderheit sind die von Kaltenbach patentierten Nasenpfeifen. Das kleine Instrument kann mit der Nase geblasen werden und Töne erzeugen.

Weitere Informationen: www.pfaff-masken.de, nasen-pfeife.de