Schonach Toller Werbe-Effekt fürs Urlaubsland

Schonach. Auch der für den Tourismus zuständige Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, betonte als Schirmherr der sportlichen Großveranstaltung, dass das Herzschlagfinale um den Gesamtweltcup zwischen den deutschen Top-Athleten Eric Frenzel und Johannes Rydzek in Schonach für Baden-Württemberg ein tolles Ereignis ist. Es sei ein Privileg, das Saisonfinale in der Nordischen Kombination zu Gast zu haben. "Es war beeindruckend vor Ort mitzufiebern und die Begeisterung des Publikums mitzuerleben."

Die Austragung des traditionellen Schwarzwaldpokals in der Nordischen Kombination – dazu noch das spannende Weltcupfinale – sei ein Aushängeschild für Schonach, den Schwarzwald und ganz Baden-Württemberg. "Eine solche Veranstaltung, die vor Ort und an den Bildschirmen von so vielen Sportfans wie noch nie verfolgt wurde, macht Lust auf mehr und hat daher einen tollen Werbe-Effekt für das Urlaubsland Baden-Württemberg", sagte der Minister weiter.

Solches Lob, dem sich auch FIS- und DSV-Vertreter angesichts des trotz allen Wetterkapriolen genialen Verlaufs der beiden Weltcups anschlossen, hören die Organisatoren von Gemeinde und Skiclub Schonach selbstredend gerne. Es ist auch Balsam für die Seelen der zahlreichen, freiwilligen Helfer, die jedes Jahr engagiert zum Erfolg der Veranstaltung beitragen. Sie waren vor allem am Samstag stark gefordert.