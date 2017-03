Die Tanzgruppe "HotSteps" des Turnvereins Schonach wurde mit 83 von 100 möglichen Punkten dritter Sieger beim jüngsten Showtanzwettbewerb in Peterzell (wir berichteten), worüber sich die Turnerinnen sehr freuten. Die seit vielen Jahren bestehende Gruppe unter der Leitung von Antje Velten startete mit dem Motto "Pantomimas and man" mit Unterstützung von Leistungsturner Nino Kienzler in den Wettbewerb. Insgesamt waren 13 Gruppen in dieser Kategorie am Start und wetteiferten um die Gunst der Jury. Foto: Hübner