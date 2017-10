Schonach "Tante Mizzi" muss sein

Die Musiker um Saso Avsenik haben ein großes Repertoire und können aus dem Vollen schöpfen. So ist es kein Problem, zur großen Freude der Fans beinahe vier Stunden zu spielen. In den kurzen Pausen zwischendurch versorgen sich die Besucher am Stand mit Fanartikeln und der neuesten CD mit dem Titel "Ein neuer Tag". Bei den Wünschen aus dem Saal ist die "Feuerwehrpolka" und das "Hirtenlied" dabei. Zwei kleine Jungen kommen sich an den Händen haltend mit einem Zettel auf die Bühne und wollen "Unsre Tante Mizzi" hören.