Schonach Stürmischer Fasnetauftakt mit Musik

Auch heuer war den Geißenmeckerern Petrus nicht hold – dennoch hielt das weder Narrenrat noch Hästräger davon ab, die Fasnetsaison 2017/2018 einzuläuten.

Schonach. In weitem Umkreis eröffnet nur die Schonacher Narrenzunft am 11. November um 11.11 Uhr die neue Fasnetsaison. Kaum hatte Hubert Duffner die obligatorischen drei Schüsse abgefeuert, begann bei stürmischem Regen, der schon Schneeflocken enthielt, die Proklamation der Fasnet 2018 durch Oberzunftmeister Jonny Kienzler von der Treppe des Hotels Rebstock aus.

Eine für Schonacher Verhältnisse "gigantische Menschenmenge" von mindestens 70 Besuchern bei diesem Akt veranlasste Bürgermeister Jörg Frey zur Behauptung, das seien fast mehr Zuschauer als in Köln. Ein Ehrentag sei der 11. November für die Schonacher Narren, betonte der Ozumei. Unter das Motto "In de Schone kasch jetzt, wie Moses au, ebe übers Wasser gau" stellen die Schonacher Narren die aktuelle "fünfte Jahreszeit", was darauf hinweist, dass der neue Kurpark sein Fett weg bekommt. Zudem freute sich der Narrenrat über das handfeste Geplänkel zwischen dem tatsächlichen und dem verhinderten Bewerber um das Bürgermeisteramt im "Städtle", wie der Ozumei lachend bekanntgab.