Schonach Stühlerücken in der Führungsriege

Nach dem Applaus für Martin Schmidt wurde der bisherige zweite Zunftmeister Hartmut Burger einstimmig an die erste Stelle gewählt. Die Narren wählten den nicht anwesenden Uwe Kammerer, den bisherigen Dritten in der Reihenfolge, zum zweiten Zunftmeister. "Uwe hat schon zugestimmt und wird die Wahl annehmen", signalisierte Kienzler, der die Wahlen leitete. "DT" wurde wunschgemäß von den Mitgliedern zum dritten Zunftmeister erkoren. Mike Spinner wurde als Schriftführer bestätigt und Christoph Faller bleibt weiterhin der zweite Maskenträger-Vertreter.

Beim Rückblick auf die Fasnet 2017 äußerte Kienzler seine Zufriedenheit darüber, dass die närrische Zeit ohne Krawalle und negative Ereignisse gefeiert werden konnte. "Wir wurden nicht von Chaoten gestört, die heutzutage viele Feste kippen", freute sich der Ozumei. Beim Zunft-Jubiläum in Triberg seien zum Umzug mehr als 300 Geißenmeckerer und -mägde gekommen, das sei ein tolles Bild gewesen. Dann schwärmte er noch über seinen Narrenrat, der bei der Triberger Museumsfasnet einmarschierte und für willkommene Kurzweil sorgte. "Danke an alle Hästräger für die tolle Präsentation in Triberg während der Fasnet", rief Jonny Kienzler begeistert.

Bei der Gemeinde Schonach bedankte sich der Ozumei für die Unterstützung der eigenen Veranstaltungen, ebenso auch bei der Bevölkerung und den neuen Gruppen, die bei Umzügen mitmachten und die Fasnet bereicherten.

Aber auch einige Klagen gab es. "Unseren Geißenstall haben wir sehr günstig erworben, er ist jedoch dauernd reparaturbedürftig", bemängelte der Narren-Chef. Es wäre gut, wenn nicht allein der Narrenrat die Löcher im Dach des Stalls flicken müsste, sondern sich auch Hästräger beteiligen würden.

Säckelmeister Dirk Schneider legte die Kassenabrechnung vor und betonte, dass das Geschäftsjahr 2016 ohne finanzielle Verluste abgeschlossen werden konnte, obwohl es weniger Mitgliedsbeiträge und Spenden gegeben habe. "Wir müssen mehr Mitglieder werben und beim Zunftabend brauchen wir auch mehr Helfer, sonst läuft in Zukunft alles aus dem Ruder", hieß sein Plädoyer an alle Mitglieder.

Bürgermeister Jörg Frey, der die Entlastung des Vorstands mit Zustimmung der Versammelten vornahm, gratulierte den Narren zum gelungenen Vereinsjahr und lobte den Ozumei, weil es ihm gelang, den Narrenkonvent des VON nach Schonach zu holen. "Du bist der beste Mann an der richtigen Stelle", rief Frey voller Anerkennung dem Narrenboss zu. "Der Konvent ist die Generalversammlung des Verbands und findet am 14. und 15. Oktober 2018 statt. Dann kommen 81 Narrenzünfte nach Schonach, das sind rund 500 Leute, die hier übernachten", ergänzte der Narrenvogt DT sichtlich stolz.

Als nächster Termin wurde am Ende der Versammlung das Hästräger-Treffen am Donnerstag, 30. November, um 20 Uhr im Bierstüble Hopf vereinbart.