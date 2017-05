Seit einigen Tagen weisen nun spezielle Straßenverkehrsschilder auf den gefährlichen Streckenabschnitt auf der Landesstraße 109, zwischen Rotenberg und der Abzweigung "Alte Rohrhardsberger Straße", in Schonach hin. Das Polizeipräsidium Tuttlingen veranlasste dies im Rahmen der "Konzeption Motorrad". Seit vergangenem Jahr wird dieser Bereich durch Geschwindigkeitskontrollen auch verstärkt überwacht. Bereits dreimal krachte es alleine in diesem Jahr auf der L 109, zwischen dem Jahr 2010 und heute gab es bislang insgesamt 15 Motorradunfälle. Der jüngste Unfall ereignete sich am Vatertag. Ein 18-jähriger Kradfahrer kam laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in eine felsige Böschung. Schwer verletzt wurde der auswärtige junge Mann ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingeliefert. Foto: Kammerer/© mhp/Fotolia.com