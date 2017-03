Schonach Stelldichein der Kombinierer-Weltelite

Die bereits im November begonnenen Vorbereitungen für die Großveranstaltung sind nun in der finalen Phase. "Viele unserer Helfer investieren wieder ihren Jahresurlaub für den Schwarzwaldpokal", weiß Heidi Spitz. Schonach ist für die gute Organisation der Weltcupveranstaltung bestens bekannt. Nicht umsonst kam die Anfrage seitens der FIS, ob die Schwarzwälder erneut das große Weltcupfinale ausrichten wollen.

57 Athleten aus 15 Nationen werden zum Ereignis erwartet

57 Athleten aus 15 Nationen sind derzeit gemeldet und werden am Donnerstag, 16 März, in Schonach ankommen. Während am Freitag, 17. März, das offizielle Skisprung- und Langlauftraining stattfindet, geht es am Samstag, 18. März, um 9 Uhr mit dem Probedurchgang an der Langenwaldschanze los. Richtig spannend wird es ab 10 Uhr beim Wertungsdurchgang. Die Sprungleistung der Spitzenathleten ist entscheidend für den Startplatz beim anschließenden Langlaufwettbewerb. Um 13.45 Uhr gehen die Sportler in die Loipe, und legen auf vier Runden insgesamt zehn Kilometer zurück.

Wird Eric Frenzel auch in diesem Jahr den Sieg für sich entscheiden können? Somit wäre er dem heiß begehrten Schwarzwaldpokal ein weiteres Stück näher, denn der Wanderpokal kann nur durch drei Siege hintereinander oder fünf Siege insgesamt gewonnen werden.

Beim großen Weltcupfinale am Sonntag, 19. März, gehen schließlich die 30 weltbesten Kombinierer an den Start. Um 11 Uhr beginnt der Probedurchgang an der Langenwaldschanze, eine Stunde später, um 12 Uhr, beginnen die beiden Wertungsspringen, die auch hier wieder entscheidend für den letzten Kombinationswettbewerb der Saison 2016/2017 sind. Um 15.40 Uhr startet der 15 Kilometer-Langlauf, bei dem es um die letzten Weltcuppunkte der Saison und schließlich das Ergebnis in der Gesamtwertung geht. Dem besten Athleten des Winters wird direkt nach dem Wettbewerb die große Kristallkugel überreicht.

"Nach den jüngsten WM-Erfolgen der deutschen Athleten freuen wir uns sehr auf das Weltcupfinale und eine wiederum große Resonanz", blickt Bürgermeister Jörg Frey dem sportlichen Höhepunkt entgegen.

Karten für das Weltcupwochenende können bereits im Internet unter www.schwarzwaldpokal.de bestellt werden. Noch bis zum heutigen Freitag gibt es die Kombitickets für beide Veranstaltungstage für 30 Euro anstatt 35 Euro. Einzeltickets kosten für beide Wettbewerbe 20 Euro (Skispringen und Langlauf) beziehungsweise 15 Euro (nur Skispringen oder nur Langlauf). Alle Wettbewerbe werden zudem wieder live in der ARD-Sendung "Sport extra" übertragen.