Schonach Spaß und Kameradschaft werden groß geschrieben

Oberschützenmeister Peter Börsig bedankte sich bei allen, die sich am Königsschießen beteiligten und bei Hermann Börsig, der sich einmal mehr um die Scheiben von der Herstellung bis zur Auswertung verdient gemacht hatte. Armin Oßwald nutzte den Kameradschaftsabend, um die Vereinsmeister zu küren. In zehn unterschiedlichen Disziplinen errangen Stefan Schultis in zwei Kategorien, Nils Hummel, Andreas Hug, Peter Börsig, Heiner Pfaff, Björn Körbel, Marbod Kienzler, Joachim Schwer, Vincenzo D’Angelo und Michele D’Angelo jeweils den ersten Platz.

Den Ergebnisreigen des Abends ergänzten die Ergebnisse der Fitnessgruppe in so unterschiedlichen Disziplinen wie 2000-Meter-Lauf, Kugelstoßen, Dart spielen oder Kegeln.

"Ihr habt gut gekämpft und wir hatten eine gute Beteiligung", freute sich Peter Börsig.

Er ließ durchklingen, dass zwar Leistung zähle, aber Spaß und Kameradschaft mindestens ebenso wichtig sind. Nach einem transparenten Bewertungssystem, Platz gleich Punktanzahl und die niedrigsten Gesamtpunkte küren den Sieger, gewann Christian Schuler diese Wertung. Mit fünf ersten Plätzen in neun Disziplinen lag er in der Endabrechnung vor Jürgen Dieterle und Günter Hummel.