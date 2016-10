Schonach Sonne lockt zum Sonntagsbummel

Schonach. Es schien, als hätten die Einzelhändler in diesem Jahr einen Deal mit dem Wettergott persönlich abgeschlossen, denn es gab wohl kaum jemanden, den es an diesem goldenen Herbst-Sonntag nicht ins Freie und an die frische Luft zog. In Scharen schlenderten Einheimische und Gäste den ganzen Sonntagnachmittag rund um das Skidorf. Sie erfreuten sich an dem vielfältigen Angebotder Einzelhändler, das von Mode bis zu Möbeln reichte.

Gutes Wetter war, zwar nicht unwesentlich, nicht die Quintessenz des Erfolgsrezepts: In diesem Jahr gingen die Händler zum ersten Mal eine Kooperation ein, die sich für alle als höchst positiv herausgestellt haben dürfte. Denn nicht nur Schonachs Geschäfte zeigten ihr breit gefächertes Warenangebot, der Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe veranstaltete parallel im Haus des Gastes einen Kilwi-Kaffee und die Klaus-Ringwald-Stiftung öffnete am Wochenende die Türen zur Ausstellung des einheimischen Künstlers im Alfred-Feudel-Weg. Ein tolles Programm für die Familie also, das von der Bevölkerung gerne angenommen wurde.

Gewinnspielfans kamen beim verkaufsoffenen Sonntag ebenfalls auf ihre Kosten. Zu jedem Einkauf gab es für die Kunden, je nach Betrag, goldene Lose. Die Ziehung erfolgt heute, die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt und die Preise am morgigen Dienstag übergeben.