Einige Jahre vermissten Wanderer eine Sitzbank auf dem Gitschbühl in Schonach. Dieser Tage trauten Irmgard Hipp, Erika Dieterle und Angela Diefenbacher (von rechts) ihren Augen kaum, als sie eine Bank zum Ausruhen an der besagten Stelle vorfanden. Darüber freuten sich die Frauen so sehr, dass sie sich umhörten und herausfanden, wer ihnen den Riesengefallen getan hatte. Es war Martin Hettich, der Wegewart des Schwarzwaldvereins, der die auf seine Initiative hin von der Gemeinde zur Verfügung gestellte Bank dort aufgestellt hatte. Für sein Engagement dankte ihm Irmgard Hipp im Namen der begeisterten Wanderer. Foto: Hipp