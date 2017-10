Der MRC Lauben hatte zum "Rocktober" eingeladen, einem kleinen, aber feinen Konzert mit einer Kult-Band. Die "White Eagle", nicht nur in Schonach schon seit langem bekannt für ihr breites Repertoire an Rockklassikern und Pop, spielten im Foyer des Haus des Gastes, ganz nach ihrem neuen Motto "Sit and Rock". Hits von den Eagles, Hooters, van Halen oder auch Deutschrock und Pop-Songs spielten die fünf Mitglieder der Band gekonnt und mit viel Spielfreude. Der MRC Lauben sorgte derweil für Getränke und auch Speisen in Form von Käse- und Wurstwecken. Zwar war das Foyer des Haus des Gastes nicht brechend voll, aber es hatten sich viele Besucher unterschiedlichen Alters auf den Weg ins Haus des Gastes gemacht. Foto: Eberl