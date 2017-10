Schonach Simon Wiesenbach dirigiert Jugend

Schonach. Simon Wiesenbach ist der neue Dirigent der Schonacher Jugendkapelle. Nachdem der bisherige musikalische Leiter Markus Kammerer im Sommer diesen Jahres zum Frontmann der Hauptkapelle gewählt worden war, galt es, Ersatz für die Jugendkapelle zu finden.

Mit Wiesenbach hat der 178 Jahre alte Verein den idealen Mann gefunden. Der 22-Jährige ist in den Musikerkreisen der Raumschaft nämlich kein Unbekannter. Wiesenbach ist aus Nußbach, leitet auch dort seit 2012 die Jugendkapelle. Außerdem spielt er seit etwa neun Jahren Klarinette in seinem Heimatverein. Dies wird auch nach wie vor so bleiben, denn in Nußbach ist mittwochs Probetag der Jugend- und Hauptkapelle.

"Wir haben in Abstimmung mit unseren Jungmusikern und deren Eltern die Probe der Jugendkapelle auf den Donnerstag verlegt", erklärt Klaus Dieterle, Vorsitzender des Musikvereins Kurkapelle Schonach. Somit konnte das Engagement von Wiesenbach gelingen.