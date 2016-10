Schonach Silbergrube erkundet

Man traf sich am frühen Vormittag, um gemeinsam mit Bus und Bahn nach Haslach ins Kinzigtal zu fahren. Dort angekommen folgte eine kleine Wanderung zur Silbergrube "Segen Gottes". Nach kurzer Verschnaufpause ging es für die Teilnehmer ausgerüstet mit Gummistiefeln und Schutzhelm gut eineinhalb Stunden hinein in das Bergwerk.

Im Anschluss wurde die Wanderung in Richtung Steinach fortgesetzt. Nach Zwischenstopp beim Zuhause des Dirigenten, ließ man den Tag mit einem reichhaltigen Vesper auf dem Stefanshof in Steinach ausklingen. Danach machte man sich auf den Heimweg in Richtung Schonach.