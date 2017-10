Schonach Sicht wird behindert

Schonach. Stephen A. Tjemkes stellte eine Bauvoranfrage in Zusammenhang mit der Errichtung einer Stützmauer auf dem Grundstück Mauerhäusle 36 am Rohrhardsberg. Auf einer Länge von rund 21 Meter soll die Böschung an der Südseite des Wohngebäudes mit drei kleineren abgestuften Gabionwänden gesichert werden. Die oberste Gabionwand soll dabei rund ein Meter über das Straßenniveau hinausragen.

Öffentliche Belange seien aus Sicht der Gemeindeverwaltung in der Form betroffen, dass die Stützmauer in relativ geringem Abstand von 120 bis 160 Zentimeter zur L 109 errichtet werden soll. Daher stünde man der Maßnahme auch eher ablehnend gegenüber, zumindest die oberste Gabionenwand entlang der Straße sollte entfallen, könnte diese doch auch eine Sichtbehinderung bei der Ausfahrt vom Elzhofweg in die L 109 darstellen.

Man zeigte sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung sicher, dass auch vom Straßenbauamt hierzu eine entsprechende Stellungnahme zu erwarten sei. Die Verwaltung empfahl dem Rat, dem Baugesuch nur auf der Basis zuzustimmen, dass die oberste Gabionenwand weggelassen wird.