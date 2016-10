Schonach. Am 16. November findet der nächste Seniorenausflug des Schwarzwaldvereins Schonach mit Ilse Behrendt statt. Es geht nach Furtwangen, wo man das Museum Arche besichtigt. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein im Museum bei Kaffee und Kuchen. Treffpunkt: 13.30 Uhr am Haus des Gastes mit Personenwagen. Anmeldeschluss ist am 11. November bei Ilse Behrendt unter Telefon 07722/60 51.