Schonach. In fröhlicher Runde feierte der Schonacher Jahrgang 1956 sein 60er-Klassentreffen. Am Freitagabend traf man sich zum Gedenken der verstorbenen Schulkameraden auf dem Friedhof. Am Samstag startete die Reise zu einem gemütlichen Frühstück im "Joostalstüble", wo sich Klassenlehrer Hermann Braun zu den Schulkameraden gesellte. Weiter ging die Fahrt nach Ibach, wo Schulkamerad Felix Kehl die Ausflügler empfing. Er lud sie zu einer Wanderung ein und so konnten alle die Schönheit des Hotzenwalds so richtig genießen, bevor sie zu Kaffee und Kuchen einkehrten. Den Abschluss feierten die Jahrgänger in Schonach auf der "Wilhelmshöhe". Hier wurden alte Erinnerungen wach und es gab viel zu erzählen.