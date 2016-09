Schonach Schützen kämpfen um Titel und Pokal

Schonach."Wir können nicht klagen, die Zahlen sind annähernd gleich geblieben, wir hatten beim Luftgewehr sogar Steigerungen", stellte Oberschützenmeister Peter Börsig über die Teilnahme an der Schützenwoche fest. Einen neuen Wanderpokal braucht der Schützenverein für die Kleinkaliberschützen: Zum dritten Mal in Folge holte sich den Brigitte Oßwald mit zweimal 100 Ringen vor ihrem Lebensgefährten Claus Hollederer. Der wiederum ließ Renato Sina bei den Einzelschützen Luftgewehr keine Chance. Bei den Herren-Betriebsmannschaften ging der Sieg an BIW I (384) vor deren zweiter Mannschaft (378) und der erstmals teilnehmenden Firma Schlösser (378). Bei den Damenmannschaften der Betriebe hatte die heimische Metzgerei Hepting wieder einmal die Nase vorn mit 374 Ringen vor BIW II (356) und den Volksbank-Damen (356). Den Azubi-Cup holte sich SBS-Feintechnik 3 als beste von 17 Mannschaften mit 367 Ringen. Auf den Plätzen folgte Wiha I (361) und SBS-Feintechnik 2 (356). Bei den Vereinen konnte sich der Musikverein I mit sehr guten 386 Ringen durchsetzen gegen den Skiverein Rohrhardsberg (386) und die "Zweite" des Stammtisches "Schöne Aussicht" (375).