Nach spannenden Tagen des Kennenlernens und Methodentrainings für die Klasse 5 und 6 der Dom-Clemente-Schule Schonach, rundete ein erlebnispädagogischer Tag die Woche ab. Schulsozialarbeiterin Lisa Bader schaffte es durch knifflige Aufgaben den Schülern zu erklären, dass man manche Dinge nur im Team schaffen kann. Anschließend durften die Fünft- und Sechstklässler in der Aula der Schule unter anderem eine Wasserüberquerung und eine Blindenreise meistern. Dabei lernten die Mädchen und Jungen aufeinander Acht zu geben und eigene Interessen in den Hintergrund zu stellen. Auf spielerische Art und Weise wurden so laut Schulsozialarbeiterin die ersten Grundlagen für eine gemeinsame Klassenstärkung gelegt. Foto: Schule