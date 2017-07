Schonach Schüler erhalten Abzeichen als Junior-Ranger

Schonach. Die Klassen – darunter auch Schüler aus Schonach – freuten sich auf die Teilnahme am Junior-Ranger-Programm. Mit dem Ranger Bastian erkundeten die Schüler auf dem Weg zum Bismarkturm und auf dem Felsenpfad Pflanzen und Tiere und ihre Lebensbedingungen am höchsten Berg in Baden-Württemberg. In Workshops rund um das Haus der Natur wurde danach ein Insektenhotel sowie ein Nistkasten gebaut. Schließlich bekamen alle Schüler für ihr Engagement das Junior-Ranger-Abzeichen verliehen. Alle waren sich einig: dies war ein toller Tag am Feldberg.