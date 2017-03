Schonach Schonacherin auf der Theaterbühne

Im Sommer hatte man lange über ein neues Bühnenspiel diskutiert. "Wir wollten unbedingt wieder in einer Komödie spielen, da Frau Müller so gut bei den Zuschauern ankam", erklärte Binkert-Hörmann, die als erste auf das aktuelle Werk aufmerksam wurde. Wie zuvor handelt es sich hierbei wieder um einen erfolgreichen Kinofilm, der erst vor wenigen Jahren verfilmt wurde.

Er erzählt von zwei Wohngemeinschaften in einem Haus, die zum einen von Studenten und zum anderen von älteren Herrschaften bewohnt werden. Diese sind nach 35 Jahren wieder zusammengezogen und feiern oftmals ausgelassen, was zu spaßigen Konflikten mit den karriereorientierten jungen Leuten führt. In den Streitigkeiten werden aber auch immer wieder gesellschaftskritische Themen angeschnitten.

Nachdem Müller-Möck die Szenerie noch theaterreif bearbeitet hatte, wurden die fehlenden Stellen intern im Deutschen Haus ausgeschrieben. Seit Oktober des vergangenen Jahres probt das Sextett nun schon für die große Premiere am kommenden Freitag. In dieser Woche erhöht sich das Pensum nochmals auf eine tägliche Übungseinheit, um der Vorstellung noch den letzten Schliff zu verleihen.

"Mich faszinieren die witzigen Streitdialoge und die Streitmomente, in welchen alles anders kommt als man denkt", gibt Polomski Einblicke. Seiner direkten Gegenspielerin im Stück imponieren vor allem die aus dem Leben gegriffenen Situationen, die sich täglich so abspielen könnten. Bei entsprechender Resonanz sei es denkbar, eine Zusatzveranstaltung anzubieten. Außerdem würden sich die Akteure auf weitere Stücke in dieser Besetzung freuen.