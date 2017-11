Schonach Schonacher Weihnachtsmarkt pausiert

Schonach/Schönwald. Am kommenden Wochenende, 2. und 3. Dezember, hätte der beliebte Markt mit seinem bis dato vielfältigen Angebot und Rahmenprogramm für die Familie eigentlich wieder stattfinden sollen. Doch diesmal fällt er aus. Einfach haben sich die Schonacher Einzelhändler die Absage nicht gemacht. Schweren Herzens rangen sie sich dazu durch. War der zweitägige Markt im Haus des Gastes am ersten Adventswochenende doch stets von Einheimischen und auswärtigen Gästen gut besucht.

Eine rechtzeitige Umfrage unter den potenziellen Teilnehmern beziehungsweise Standbetreibern schon vor der Urlaubszeit im Sommer brachte jedoch die Ernüchterung. Es gingen nur wenige Anmeldungen ein, lediglich 16 definitive Zusagen. "In der Regel waren es jedes Jahr so um die 26 bis 28 Standbetreiber", rechnet der EHS-Vorsitzende vor. "Durch die zu wenigen Rückmeldungen waren für dieses Jahr somit keine gewünschten Neuerungen drin, da dadurch letztendlich auch die Einnahmen beziehungsweise Standgebühren fehlen", erklärt Dold.

Seitens der Organisatoren des Weihnachtmarkts und des EHS-Vorstands sei man sich nicht zuletzt deshalb relativ schnell einig gewesen, künftig nicht mehr jedes Jahr einen Markt zu veranstalten. Dies auch, um ihn interessanter und attraktiver zu machen, informiert Dold. In einer Besprechung mit den Bürgermeistern beziehungsweise Veranstaltern von Schonach und Schönwald sei man übereingekommen, die Weihnachtsmärkte in beiden Orten künftig im Wechsel stattfinden zu lassen. Das bedeutet: Der Schönwälder Weihnachtsmarkt, der schon immer alle zwei Jahre stattfand (somit jedes zweite Jahr am Freitag vor dem Schonacher Markt), wird ab 2018 immer in den geraden Jahren und der Schonacher in den ungeraden, also erst wieder 2019, veranstaltet.