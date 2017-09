Schonach Schonacher Stimmen zweifach wichtig

Schonach (nmk). Die Stimmen der Schonacher Wahlberechtigten sind daher in diesem Jahr gleich in zweifacher Hinsicht wichtig: Einerseits tragen sie wie auch in jeder anderen Gemeinde zur Entscheidung bei, wie in den nächsten vier Jahren die Zusammensetzung des Bundestages aussieht. Andererseits – und das ist der entscheidende Unterschied zu anderen Kommunen –­ fließt das Schonacher Ergebnis in die repräsentative Wahlstatistik ein.

Was heißt das? 263 Wahlbezirke – davon 223 allgemein Wahlbezirke und 40 Briefwahlbezirke – wurden in ganz Baden-Württemberg für diese Stichprobe ausgewählt.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis waren es hiervon in drei Gemeinden jeweils ein Wahlbezirk (zwei allgemeine Wahlbezirke und ein Briefwahlbezirk). Die Ergebnisse sollen Aufschluss über das Wahlverhalten der verschiedenen Bevölkerungsgruppen geben.