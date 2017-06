Der Schwarzwaldverein Schonach war kürzlich mit 14 Wanderern auf dem historischen Mühlenwanderweg ab Buchenberg unterwegs. Durch das Untere Glasbachtal ging es vorbei am Grillplatz, wo ein kleiner Umtrunk und Süßigkeiten von den Wanderführern gereicht wurden. Weiter ging’s am Glasbachsee vorbei hinauf auf den Konradihof. Dort wurden reichlich Kaffee, Kuchen Getränke und Vesper angeboten. In der Tenne erwartete die Wanderer eine gemütliche Sitzgelegenheit mit Live-Musik. Außerdem hatte man die Gelegenheit den Kornspeicher und das neugebaute Backhäusle zu besichtigen. Gut gestärkt ging es zurück nach Buchenberg. Alle Ausflügler waren sich am Ende einig, dass es eine schöne Wanderung war. Foto: Hettich