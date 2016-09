Schonach Schonacher Kicker sehen einen Silberstreif am Finanz-Horizont

Kassier Georg Nock konnte wiederum einen positiven Bericht abliefern. Den Schuldenstand hatte man weiter drücken, ja sogar Rücklagen bilden können. "Wenn wir uns weiter so dran halten, könnten wir in sechs bis sieben Jahren schuldenfrei sein", resümierte er. Dafür aber, so Nock, müsse man weiterhin zusammen an einem Strang ziehen.

Jugendleiter Alexander Nock sprach von einem tollen Team an jungen Trainern und Erfolgen bei der Nachwuchsarbeit. Dieter Singler berichtete von der sportlichen Seite. Eigene Mannschaften zu bilden, so Singler, sei mittlerweile sehr schwierig. Und so setzte man sich auch wieder mit den Nachbargemeinden Triberg, Schönwald und Nußbach zusammen. In der kommenden Saison werden so Spielgemeinschaften in der A, B, C und D-Jugend bilden.

Aufstieg nach 49 Jahren

Erfolge zeigte auch der Bericht von Spielausschussvorsitzenden Hans Grießbeck. Kein Wunder, die erste Mannschaft schaffte nach einer grandiosen Saison und zwei Relegationsspielen nach 49 Jahren wieder den Aufstieg in die Landesliga.

Aber auch die zweite Mannschaft zeigte tolle Leistungen. Beide, sehr junge Teams, so Grießbeck, hätten große Perspektiven. Bürgermeister Frey gratulierte dem Verein zu den Erfolgen. Freude zeigte er auch darüber, dass der FC nun auch die Pflege des Kunstrasens im Obertalstation sehr ernst nähme.

Bei den Wahlen wurde Reinhold Herr als Vorsitzender bestätigt. Bestätigt wurden auch Katharina Rapp (Schriftführerin), Kassier Georg Nock und Jugendleiter Alex Nock. Neu gewählt wurden die passiven Beisitzer Nico Frey und Julika Reiner.

Manuel Schmidt, Adrijan Limane, Yannick Kienzler und Gian Vito Romeo wurden für jeweils über 100 Spiele ausgezeichnet. Für über 200 Spiele gab es eine Ehrennadel für Nico Frey, Luca Timm, Tino Weiß und Benjamin Duffner.