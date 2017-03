Schonach Schonacher erwartet Herkulesaufgabe

Schonach. "Ich hätte nicht gedacht, dass der Daueregen am Donnerstag dem Naturschnee so zusetzt. Wir haben jedoch genügend maschinell erzeugtes Weiß, mit dem wir wieder ein Weltcupfinale in würdigem Rahmen angehen können", informierte Bürgermeister Jörg Frey gestern Vormittag beim Pressegespräch sichtlich erleichtert. Auch seine Mitstreiter, Organisationschef und Skiclubvorsitzender Gunter Schuster, dessen Stellvertreter Wolfgang Förtsch und Heidi Spitz vom Organisationskomitee, waren sich einig, dass man gemeinsam mit den zahlreichen Helfern wieder ein großartiges Weltcup-Saisonfinale stemmen werde, an das sich Athleten und Zuschauer gerne zurückerinnern. "Es wird zwar eine Herkulesaufgabe, aber wir gehen davon aus, dass wir sie meistern und freuen uns jetzt schon auf das zweite Weltcupfinale, bei dem die derzeit unglaublich erfolgreichen deutschen Kombinierer sicherlich gut abschneiden werden."

Langenwaldschanze in recht gutem Zustand

Nachdem der Fis-Beauftragte Joachim Bruder gestern bei der Schneekontrolle an der Langenwaldschanze und im Skistadion Wittenbach seine mit Spannung erwartete Zustimmung bekannt gab, können die Schonacher jetzt mit den intensiven Vorbereitungen für das Weltcupwochenende mit Schwarzwaldpokal am Samstag und Finalwettbewerb am Sonntag beginnen.