Schonach "Schonach ist auch euer Dorf"

"Schließlich ist Schonach auch euer Dorf", forderte Frey die Jugendlichen auf, ohne Scheu ihre Wünsche und die Kritik beim Namen zu nennen. Nach einem zögerlichen Auftakt der Diskussion wurden die jungen Schonacher dann doch lebhafter bei der Äußerung ihrer Gedanken. Mit Fragen nach der Freizeitgestaltung lockte auch Gemeinderätin Birgit Mertz-Hahn die Jugendlichen aus ihrer Zurückhaltung.

Im Winter Fußball spielen, eventuell in der Sporthalle, oder, außerhalb des Trainings, auf dem Fußballplatz, dafür interessierten sich die Jugendlichen. "Das wird schwierig", gab Jörg Frey offen zu. Schon jetzt wäre der Belegungsplan der Sporthalle an der Grenze, spontane Aktionen also gar nicht möglich. Schneeräumen auf dem Fußballplatz schade dem Kunstrasen und schließe sich daher aus, antwortete er. Alternativ bliebe nur der Sportplatz bei der Schule. Mit den weiteren Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind die Jugendlichen zufrieden. Lediglich kleine Funktions- und Schönheitsreparaturen wurden gefordert. Der Wunsch nach einer Dönerbude brachte zwar alle zum Lachen, aber Bürgermeister Frey relativierte: "Es gab schon Anfragen, vielleicht kommt das mal."

Die Idee zur Jugendbeteiligung an kommunalpolitischen Themen, so Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf, bestehe schon länger. Die Konkretisierung in der baden-württembergischen Gemein- deordnung, die die Beteiligung nun verbindlich fordert, verhalf der Idee zur Realisierung. Insgesamt hatte sie rund 250 junge Schonacher im Alter zwischen zwölf und 17 eingeladen. Für kommende Hearings wünschte sich Bürgermeister Jörg Frey noch mehr Resonanz bei den Jugendlichen. Und er forderte die Versammelten auf, sich künftig spontan per Mail auf dem Rathaus zu melden, wann immer Bedarf bestehe.