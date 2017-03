Schonach Schnupperunterricht in Technik oder Hauswirtschaft

Schonach. Die Dom-Clemente-Schule, Grund- und Werkrealschule, für die Raumschaft Triberg stellt sich vor. Am Freitag, 24. März, sind alle Eltern und Kinder der Viertklässler willkommen, bei einem Informationsnachmittag von 16 bis 18 Uhr die Naturparkschule kennenzulernen. Während die Kinder an einem Schnupperunterricht, zum Beispiel in Technik oder Hauswirtschaft teilnehmen, werden die Eltern über die Arbeit der Schule informiert. Dabei werden Projekte im Rahmen der Naturparkschule und die Ganztagsschule samt Mittagessen vorgestellt.