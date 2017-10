Schonach SBS-Feintechnik bietet eine vorbildliche Ausbildung

Schonach. Die SBS-Feintechnik GmbH & Co. KG ist vom renommierten Wirtschaftsmagazin Capital in der Novemberausgabe in den Kategorien "Bester Ausbilder Deutschlands" und "Bester Ausbilder Deutschlands Duales Studium" ausgezeichnet worden. Dies mit jeweils der Höchstnote von fünf Sternen.