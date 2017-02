Schonach Rucksacklauf um Wäldercup auf Kurzstrecke

"Deshalb haben sich die Organisatoren kurzfristig dazu entschlossen, diesen traditionellen Lauf in verkürzter Form auf der Fernskiwanderweg-Teilstrecke Hinterzarten, Rinken, Feldberg, Todtnauer Hütte, Notschrei, Wiedener Eck, Hohtann, Belchen-Multen anzubieten", erklärt Spitz weiter. "Im Bereich Hohtann werden die Rundloipen Försterspur und Kostloipe noch dazu genommen – damit sind 50 Kilometer zu bewältigen. Auch auf den Rucksack wird nicht verzichtet, da nur zwei Teestellen eingeplant sind: Notschrei und Hohtann."

Der Start ist am Samstag um 8.30 Uhr in Hinterzarten an der Sporthalle. Die Startnummernausgabe erfolgt in der Halle ab 7.30 Uhr. Zielschluss in Belchen-Multen ist um 13.30 Uhr. Gleich im Anschluss ist dann die Siegerehrung.

"Die Staffelwertung kann auf dieser Teilstrecke zu unserem Bedauern nicht angeboten werden. Diese Teilnehmer sollten sich neu anmelden", gibt Spitz bekannt. Das Startgeld beträgt ab dem heutigen Freitag 30 Euro.