Schonach Rucksacklauf um den Wäldercup auf verkürzter Strecke

"Deshalb haben sich die Organisatoren kurzfristig dazu entschlossen, diesen traditionellen Lauf in verkürzter Form auf der Fernskiwanderweg-Teilstrecke Hinterzarten, Rinken, Feldberg, Todtnauer Hütte, Notschrei, Wiedener Eck, Hohtann, Belchen-Multen anzubieten", erklärt Spitz weiter. "Im Bereich Hohtann werden die Rundloipen Försterspur und Kostloipe noch dazu genommen – damit sind 50 Kilometer zu bewältigen. Auch auf den Rucksack wird nicht verzichtet, da nur zwei Teestellen eingeplant sind: Notschrei und Hohtann."

Keine Staffelwertung

Der Start ist am Samstag um 8.30 Uhr in Hinterzarten an der Sporthalle. Die Startnummernausgabe erfolgt in der Halle ab 7.30 Uhr. Zielschluss in Belchen-Multen ist um 13.30 Uhr. Gleich im Anschluss ist die Siegerehrung.