Schonach Rollen in Musical sind heiß begehrt

Schonach. Knapp 20 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren drängelten sich im Pfarrzentrum St. Urban, um beim Krippenspiel an Heiligabend um ihre Traumrolle zu ergattern. Viele von ihnen spielen und singen schon seit Jahren bei dem aufwändigen Weihnachts-Musical mit, einige wenige kamen zum ersten Mal.

Auffällig war, dass die Mädchen beinahe unter sich waren. Nur drei Jungen fanden den Weg ins Pfarrzentrum. "Die Hauptrolle kann ich heute nicht vergeben, die ist schon besetzt", scherzte Anja Finkbeiner bei der Begrüßung. "Das Christkind könnt ihr sowieso nicht spielen", ergänzte die dreifache Familienmutter und verrät im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, dass das Kind, das an Weihnachten als Jesuskind in die Krippe gelegt wird, schon im Mai geboren wurde.

Dann stellte sie in groben Zügen das Musical "Der allerkleinste Stern" vor. Für den Sternenchor seien viele Sänger nötig, aber auch Solo-Stimmen werden eingesetzt, wie zu vernehmen war. Der allerkleinste Stern wird von den größeren immer wieder geärgert, es gehe also am Firmament zu wie auf der Erde. Maria und Josef sprechen in diesem Stück nichts, aber sie singen dafür umso mehr. Einen Professor, der mit seinem Fernrohr die Sterne beobachtet, gebe es ebenfalls und natürlich auch den Wirt, die Hirten und die Engel.