Schonach Richtiger Umgang mit der Motorsäge

Er ist in Schonach kein Unbekannter, der selbstständige Waldarbeiter und Waldpädagoge Thomas Faißt. Im Sommer 2013 hatte er als Köhler die Aktion "Schonach Baumstark" begleitet. In der Folgezeit hatte Faißt immer wieder einmal einen Motorsägen-Lehrgang angeboten.

Schonach. So auch heuer: In Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Gemeinde-Bauhof ließen sich sieben Männer und eine Frau einweisen in die sichere Handhabung der Forstgeräte und die Sicherheit beim Fällen von Bäumen im Wald.

In zwei Tagen erfuhren die Teilnehmer alles, was sie für den "Motorsägen-Führerschein" benötigen, zugleich legten sie in Theorie und Praxis eine Prüfung ab, beaufsichtigt von Faißt, der zur Sicherheit sogar seine Frau mitgebracht hatte – im Wald mussten zahlreiche Wege gesichert werden, was sie teils mit Flatterband, teils mit Schildern, die auf die Holzfällung hinwiesen, und teils durch körperliche Anwesenheit und Ansprache souverän erledigte.