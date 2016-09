Schonach Rennstrecke betrifft auch Schonacher Gemarkung

In Schonach verläuft die Strecke über Wittenbach, Eschenbühl, Turntal, Weihermatte, Obertal, Holz, Paradies, Losbach zur B33 nach Gremmelsbach. An der Kreuzung Turntal/Eschenbühl überqueren die Fahrer zwischen 9 und 12.30 Uhr die Straße. Die Zufahrt zum Schwimmbad ist ab dem Parkplatz Obertal gesperrt. Die Zufahrt zum Holz ab Paradieshöhe und die Langenbachstrasse sind ebenfalls in diesem Zeitraum gesperrt.

Die Anwohner werden um Verständnis für kleine Wartezeiten gebeten.

Weitere Informationen: www.dasferienland.de www.schonach.de www.schwarzwald-bike-marathon.de