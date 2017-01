Schonach (bk). Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 17. Januar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem folgende Themen: Vorstellung der Planung für das Gewerbegebiet "An der Langenwaldschanze", Beschluss der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2017 (Hoheitsbereich, Kurbetrieb, Wasserversorgung, Breitbandversorgung), Gründung eines Bauausschusses für den Umbau des Kurparks, Baugesuch der Kirchengemeinde Achertal St. Nikolaus in Kappelrodeck, vertreten durch Dekan Schmitt, zum Anbau einer Fluchttreppe am Erwin-Schweizer-Heim, Baugesuch von Meike Stommer, Schwarzwaldstraße 20, zum Anbau eines Carports mit Terrasse (geänderte Pläne).