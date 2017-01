Schonach Puten müssen im Stall bleiben

Doch mittlerweile, noch vor Weihnachten, wurden die zwölf verbliebenen männlichen Puten, also Truthähne, geschlachtet. Wie Günter Hummel anmerkt, handle es sich um den üblichen Termin hierfür. Vorgezogen worden sei lediglich die Schlachtung der zwölf weiblichen Tiere. Diese hätten im Stall unter Anfeindungen der stärkeren Männchen gelitten, seien teilweise gepickt worden.

Offensichtlich ist das eine Folge der für die Tiere ungewohnten Stallpflicht. Schließlich hielten sie sich ansonsten gerne im Freien auf. Nachdem die Männchen unter sich waren, sei wieder Ruhe eingekehrt.

Die Medienberichte über Vogelgrippe haben der Nachfrage nach Putenfleisch vom Hummelhof nicht geschadet, freut sich der Nebenerwerbslandwirt. Die ersten Anfänge der Putenzucht reichten ins Jahr 2008 zurück, damals wurde mit zwölf Tieren begonnen.

Mittlerweile seien es rund 100 Puten, die auf dem Hummelhof in kleinen Gruppen von etwa 25 Exemplaren, verteilt übers Jahr hinweg, heranwachsen. Gefüttert werden die Tiere mit einem Bio Mineralfutter und Weizen der am Hof gequetscht wird. Stolz sind die Hofbesitzer darauf, dass sie ohne Fertigmastfutter auskommen. Auch wenn sich dadurch die Mastzeit der Tiere von drei auf rund viereinhalb Monate verlängert hat.

Mehr als die 100 Puten jährlich sollen es nicht werden, so Hummel. Schließlich arbeite er im Haupterwerb als Industriemeister in Schonach. Auch seine Frau ist in die Abläufe im Hof eingebunden, kümmert sich unter anderem liebevoll um einen prächtigen Bauerngarten, arbeitet aber noch beim Bauhof und pflegt den Sommerflor der Stadt Triberg.

Der Hummelhof ist regelmäßiger Treffpunkt hungriger Gäste, wenn zum monatlichen Brunch oder Frühstück im ehemaligen Kuhstall eingeladen wird, zumeist am zweiten Sonntag eines Monats. Die Leute lassen sich das reichhaltige Buffet schmecken, genießen dabei auch das Putenfleisch und sehen vor Ort, wie die Tiere gehalten werden. Das schafft Vertrauen, meint Hummel, der das Fleisch lediglich in Form der Direktvermarktung verkauft.

Kapazitäten sind begrenzt

Die Nachfrage sei deutlich höher, als was er liefern könne. Aber die Kapazitäten seien eben begrenzt. Die Stammkunden würden zum Teil weite Wege auf sich nehmen. So gebe es beispielsweise Personen aus Heidelberg und Bregenz, die den Putenkauf beim Hummelhof mit einem Ausflug in die Gegend verbinden.

Natürlich genießen auch die Hummels ihre Puten selbst auf dem Teller. Dabei ist es am zweiten Weihnachtsfeiertag üblich, dass die Familie mit Angehörigen gemeinsam feiert und eine Pute verspeist. Für die rund 20 Personen reiche ein Exemplar mit etwa acht Kilo Gewicht, weiß Hummel aus Erfahrung.

Mit seiner gewerblichen Putenzucht hat Hummel erfolgreich eine Marktnische erschlossen. Seines Wissens sei er der einzige im Landkreis .

Weitere Informationen: www.hummel-hof.com