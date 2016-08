Schonach Preiserhöhung um 20 Prozent

Dominik Wehrle (SPD) befand eine 20-prozentige Erhöhung für zu hoch und plädierte dafür, eine Erhöhung um zehn Prozent vorzunehmen. Bürgermeister Frey hielt dagegen, dass man zuletzt vor zehn Jahren erhöht habe. "Das wäre eine jährliche Steigerung um zwei Prozent." Außerdem habe man am Skilift ja auch einiges an Geld in die Hand genommen, um diesen attraktiver zu machen. Das sah auch Helmut Kienzler (FW) so. Volker Lehmann (FW) dagegen nicht, er sah die Erhöhung als "voll krass" an. Herbert Rombach (CDU) dagegen meinte, wenn man darüber nachdenke, einen neuen Skilift zu bauen, müsse man sich auch trauen, mal um zwei Euro zu erhöhen.

Christian Herr (CDU) fragte an, wie man denn verfahren wolle, wenn die Skisaison ohne Schnee verlaufe. Bürgermeister Frey wollte hier keine allgemeine Regelung festlegen. "Wenn das tatsächlich mal der Fall war, haben wir immer eine Lösung gefunden."

Er erklärte auch, dass man langfristig auch überlege, die Lochkarten abzuschaffen. "Wenn der Skilift in die Knie geht – und damit ist zu rechnen – werden wir wohl eher auf programmierbare Chipkarten setzen, die den Zugang zum Lift freigeben."

Sieben Ratsmitglieder stimmten für die Erhöhungen wie von der Verwaltung vorgeschlagen, sechs waren dagegen. Die Preiserhöhung wird zur neuen Saison in Kraft treten.