Schonach Prachtexemplar wiegt stolze 86 Kilogramm

Schonach. Um die 100 Besucher hatten einen Tipp für das Kürbisgewicht abgegeben. Keiner davon traf das genaue Gewicht, sechs Tipper lagen mit 85 und 87 Kilo knapp daneben. Das Los brachte die Entscheidung, Hannah Kimmig gewann den Frühstücksgutschein für zwei Personen im Hummelhof. Den Schätzeinsatz von einem Euro pro Tipp will die Familie Hummel der Rehaklinik Katharinenhöhe überbringen.

Als beim großen Wiegen das Ergebnis bekannt wurde, erntete Züchter Simon Hummel viel Lob und Anerkennung. Nachdem er im Vorjahr bei den Riesenkürbiszüchtern in Ludwigsburg viele Tipps und auch den entsprechenden Samen holte, investierte er sehr viel Zeit in seine Kürbiszucht. Das Beet wurde mehr als doppelt so groß angelegt und professionell schon im vergangenen Herbst mit Kompost vorbereitet. Auf der ganzen Fläche durfte den Sommer über nur ein einziger Kürbis sich entwickeln und mehrere Absenker der Pflanze halfen, den großen Kerl zu ernähren. Über die heißen, trockenen Tage war es die tägliche Arbeit von Simon Hummel, genügend Wasser für seine Pflanze herbeizuschaffen.

Konsequent zog Simon sein Vorhaben durch, düngte ihn mit Brennnesseljauche, verhinderte Fehlbestäubungen und wurde mit einem Prachtexemplar belohnt. Es juckt ihn schon, im nächsten Jahr einen weiteren Riesenkürbis zu züchten, spruchreif ist es noch nicht. Nach dem Wiegen öffnete Simon den Kürbis und höhlte ihn aus. Wer Lust auf ein eigenes Experiment hat, konnte sich bei ihm mit Samenkörnern eindecken. Als die Kürbishülle vom Fruchtfleisch befreit war, konnte eine Halloween-Fratze hineingeschnitzt werden.