Schonach Polizei sucht nach Unfallflucht nach einem Zeugen

Nach einer Unfallflucht, die am Montag von einem älteren Autofahrer in der Triberger Straße in Schonach begangen wurde, sucht die Polizei nach einem Unfallzeugen. An diesem Abend war der 84-jährige Fahrer eines grauen Audis, gegen 17.15 Uhr von Triberg kommend, auf der Triberger Straße in Richtung Schonach unterwegs. Im Bereich der Metzgerei Schwer fuhr der Mann mit seinem Wagen gegen einen dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW Caddy. Ohne sich um den beim Zusammenstoß angerichteten Saschaden, den die Polizei auf rund 8000 Euro schätzt zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Ortsmitte fort. Ein Fahrzeuglenker, der hinter dem Audi fuhr, beobachtete den Unfall und folgte dem 84-Jährigen bis zu dessen Wohnadresse. Dort brachte er den Namen des Unfallverursachers in Erfahrung und teilte diesen später dem Besitzer des beschädigten Caddys mit. So konnte die Polizei gegen den Audi-Fahrer Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht einleiten. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs und auch, um diesen für sein Engagement zu danken, sucht die Polizei St. Georgen nun den Unfallzeugen. Dieser wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier, Telefon 07724/949500, in Verbindung zu setzen.

Schonach.