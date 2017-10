Schonach Patrozinium löst Diskussion aus

"Seit 18 Jahren wohne ich in Schonach, ich habe aber noch nie etwas von einem Patrozinium gehört", wandte sich Gerald Sandner an seine Ratskollegen. Christiane Palmer äußerte die Vermutung, dass dieses Fest früher kein Thema gewesen sei, weil es noch kein gemeinsames Pfarrblatt gegeben habe. "Erst seit wir alle zu einer Seelsorgeeinheit gehören, erfahren wir, was in den anderen Pfarreien läuft", argumentierte sie. Gerätselt wurde auch in der Runde, welcher Vorgänger von Pfarrer Treuer das Urbansfest unter den Tisch fallen ließ. "In meiner Jugendzeit gab es vier Prozessionen in Schonach, bei denen wir Musik machten", erinnerte sich der gebürtige Schonacher Paul Kammerer, der jetzt in Gremmelsbach wohnt. "Das waren die Prozessionen an Fronleichnam und an Christi Himmelfahrt, aber auch am Urbansfest ging es ums Dorf herum und ebenfalls am Rosenkranzfest, dem früheren Patrozinium", wusste Kammerer. Andreas Treuer und Gerald Sandner überflogen inzwischen ihre Termine im Mai 2018. "Es gibt keinen Termin für das Urbansfest, denn am 27. Mai ist das Dreieinigkeitsfest, das hat Vorrang", informierte Treuer die Versammlung. Man könne höchstens am Freitag, 25. Mai, einen Wortgottesdienst anbieten. Sandner schlug vor, 2019 das Patrozinium in Schonach wieder einzuführen. Eine Abstimmung gab es nicht, weil das Thema nicht auf der Tagesordnung stand, sondern unter dem Punkt Verschiedenes behandelt wurde.

Unsere Liebe Frau von Schonach war bis etwa 1750 die Schutzpatronin der Kirche. Deshalb ist die heilige Maria mit dem Jesuskind noch im Ortswappen erhalten. Da in Triberg ab 1700 Maria in der Tanne immer mehr verehrt wurde und darum die Pilgerströme auf den Berg hinauf unerwünscht waren, bekam Schonach von der Diözese Konstanz den heiligen Urban, der im dritten Jahrhundert Bischof von Rom war, als Patron zugeteilt. Die gläubigen Schonacher haben beide Patronatsfeste bis ins vorige Jahrhundert mit Prozessionen gefeiert. Pfarrer Walter Sauer, der 1978 nach Schonach kam, ließ ab 1979 die zwei Prozessionen ausfallen, weil es damals auch noch drei Bittprozessionen gab. Doch das Patrozinium von St. Urban wurde bis zu seinem Weggang 1992 jedes Jahr mit einem feierlichen Gottesdienst begangen, wie der Geistliche auf Anfrage informierte. Sein Nachfolger Thomas Koban habe dann wohl das Urbansfest nicht mehr gefeiert.