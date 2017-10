Schonach Parade volkstümlicher Schlager

Schonach. "Die Schäfer" kommen mit deutscher Volksmusik am Sonntag, 5. November, um 16 Uhr zu einem Konzert in das Haus des Gastes. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information Schonach und bei Veranstalter Karl Trenkle aus Schönenbach, Telefon 07723/22 88. Niemand kann jeden Tag nur glücklich sein. Aber ein paar Minuten Glück, die sollte man sich in der Tat täglich gönnen. Und wenn’s von alleine nicht funktioniert, dann vielleicht mit Musik. "Die Schäfer" sind eine Gruppe, die sich Fröhlichkeit, guter Laune, Lebenslust und Herzensfreude zur Aufgabe gemacht hat.