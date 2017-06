Die Ortsgruppe des Scharzwaldvereins Schonach unternahm dieser Tage eine schöne Busfahrt mit Wanderung in den Reben. Die Fahrt ging von Radolfzell entlang der Obstanbaugebiete am Unteresee bis Stein am Rhein, wo sich Wanderführer Lukas Duffner aus Schönwald hervorragend auskannte und einiges zu erklären wusste. Angekommen in Stein am Rhein wurden die Wanderer von der Winzerin Rosi empfangen, welche ihnen dann anschließend in die Weinberge führte und die neuen Schweizer Rebsorten und deren Vorteile erklärte. Zurück am Bus wurde von Marianne, der Frau von Lukas Duffner, allen ein guter Tropfen angeboten, welcher allerdings aus den eigenen Rebbergen war und sehr mundete. Anschließend bot Marianne Duffner in dem sehenswerten Altstädtchen eine Führung an, wonach mancher noch bei einem gemütlichen Kaffee den Nachmittag genoss. So fuhr man kurz nach 16 Uhr Richtung Heimat, wobei man in Behla im bekannten Gasthaus Kranz miteinander den Abschluss und den schönen Tag genoss. Foto: Schwarzwaldverein