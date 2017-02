Schonach Optimierungen in der Produktion

Hinterseh und Frey zeigten sich über die vielen positiven Veränderungen beeindruckt und wünschten der Firma Burger Industriewerk alles Gute für die Zukunft zur Sicherung der Arbeitsplätze im Ort.

Ein wesentlicher Bestandteil der Zukunftsgestaltung von Burger Industriewerk ist nach Ausführungen Lebas neben der Firmenkultur, die Innovation und der Markt in der Digitalisierung. Die Digitalisierung sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der Globalen Wirtschaft ermögliche in Zukunft eine effiziente Produktion und Kommunikation.

"Die Zukunftspläne von Burger Industriewerke sind durch den Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar und dessen Vorreiterinitiative unterstützt und können sogar zu Alleinstellungsmerkmalen in den Geschäftsprozessen führen", heißt es in einer Pressemitteilung. "Der Datenaustausch kann nun zwischen den Standorten mit hoher Geschwindigkeit erfolgen."

Der Einklang zwischen regionaler Politik und den Anforderungen der Industrie wurde in der Diskussion wieder sichtbar. Die Vernetzung und die gute Breitbandversorgung sichern nicht nur eine gute Grundlage der Arbeitsplätze, sondern machen aus der Region und Orte wie Schonach für Fachkräfte einen attraktiven Wohnort.