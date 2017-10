Schonach Ohne Rüstzeug für den Wald fällt kein Baum

Die Lehrgänge sind meist zweitägig und finden am Werkhof Schonach, Wiesenstraße 16, statt. Vermittelt wird an diesen tagen alles Wichtige zur und um die Motorsäge wie Pflege und Wartung, Unfallverhütung und den praktischen Umgang mit der Motorsäge bis hin zur Fällung von Bäumen im Wald.

Der Motorsägen-Grundlehrgang berechtigt zur Aufarbeitung von Brennholz mit der Motorsäge in zertifizierten Wäldern. Für die praktischen Lehrgangsübungen im Wald, benötigt man eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) aus Helmkombination mit Gesichts- und Gehörschutz, Arbeitshandschuhe, Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz. Eine Motorsäge, falls vorhanden, ist mitzubringen. Die Lehrgangszeiten am ersten Tag (Theorie, noch keine PSA notwendig) sind von 13.30 bis 19 Uhr, am zweiten Tag (Theorie und Praxis) von 8.30 bis 17 Uhr.

Die Lehrgangsgebühren für die Wochenendkurse betragen 150 Euro. Waldbesitzer erhalten von der Berufsgenossenschaft 30 Euro Förderung. Anmeldungen sind an Wald-Kohle-Kultur, Thomas Faißt, Telefon 07449/281 oder per E-Mail an post@wald-kohle-kultur.de zu richten.