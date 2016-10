Franziska Nagel-Scherzinger (von links), Zita Dold und Ingrid Spath von den Landfrauen der Raumschaft Triberg richten in der Pfarrkirche St. Urban in Schonach den Erntealtar für den Erntedankfest-Gottesdienst her. Obst und Gemüse, Salat und Getreide, Bauernbrot und Blumen, damit symbolisieren die Frauen ihren Dank für eine gute Ernte. Foto: Bolkart