Schonach Neugieriger Blick in Strohhutfabrik

Schonach. Die Organisatorinnen Daniela Schuler und Carmen Spath freuten sich, dass sich die Termine im letzten Jahr fast von alleine füllten. Die meisten Tage wurden bereits bei der Sternrückgabe im Januar besetzt. Neuanfragen und kurzes Nachhaken bei bekannten Fensterbauern ergänzten den Kalender. Die Jagdhornbläser des Hegerings öffnen am 11. Dezember beim Gasthaus zur Stadt Triberg ihr Fenster und werden es zünftig musikalisch umrahmen. Der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach genehmigt am 21. Dezember allen Adventsfensterbesuchern einen Blick in die alte Nähstube der Strohhutfabrik Sauter.

Ins alte Rensberger Schulhaus lädt die Familie von Mariua Lehmann am 22. Dezember ein. Weitere Fenster in den Außenbereichen öffnen am 5. Dezember bei Familie Schuler im Laubwald und am 16. Dezember bei Familie Stolz am Rotenberg. Wieder dabei ist der Kinderchor mit Leiterin Monika Hehl. In diesem Jahr singen sie bei Familie Dieterle in der Ginsterstraße. Gesungen werden soll auch beim Adventsfenster von Moosis Lesecafe. Dort wird der MGV Sängerkreis weihnachtliche Weisen zum Besten geben. Carmen Spath und Daniela Schuler freuten sich sehr, dass sich in diesem Jahr wieder eine Gruppe Kommunionkinder mit Christiane Palmer beim Adventskalender beteiligt.

Die Adventsaktion bereichern auch die treuen Fensterbauer von der evangelischen Pfarrgemeinde, dem Turnverein, dem Kindergarten St. Raphael und der Singgruppe Kairos.