Schonach Neues Programm bietet allerlei

Interessenten sind im Bibelkreis willkommen. Die Gruppe besteht aus einem harten Kern von sechs Frauen aus Schonach, Triberg und Schönwald, die abwechselnd die Leitung übernehmen. Der Kreis trifft sich jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrzentrum St. Urban. Nach der Methode des Bibelteilens wird jedes Mal in sieben Schritten das Evangelium des kommenden Sonntags meditiert und gemeinsam überlegt, was Gottes Wort im Alltag bedeuten könnte. Die Begleitung liegt in Händen von Maria Kienzler, Religionspädagogin. Die nächsten Termine sind 29. September, 27. Oktober und 24. November in diesem Jahr sowie der 26. Januar 2017.

Ein Gedächtnistraining mit Michaela Imhof wird an fünf Nachmittagen, jeweils donnerstags von 16 bis 17 Uhr angeboten. Beginn ist am 29. September im katholischen Pfarrzentrum, unterer Eingang. Anmeldung: Michaela Imhof, Telefon 07722/26 17, E-Mail michaela_imhof@web.de.

Auf dem Weg zum Wunschgewicht bietet Elke Jäger einen "Lebe-Leichter"-Kurs an. Der Kurs umfasst zwölf Abende, jeweils donnerstags von 18 bis 19 Uhr. Beginn ist am 22. September im katholischen Pfarrzentrum, unterer Eingang. Anmeldung: Elke Jäger, Telefon 07833/86 38, E-Mail jaeger-hornberg@t-online.de. An der ersten Kursstunde kann kostenlos und unverbindlich teilgenommen werden.

Ganzheitliches Gedächtnistraining wird ab Dienstag, 4. Oktober, an zwölf Nachmittagen von Michaela Imhof im katholischen Pfarrzentrum angeboten. Ein Neueinstieg ist jederzeit möglich. Die Treffen sind jeweils dienstags von 16.30 bis 18 Uhr. Anmeldung bei Michaela Imhof, Telefon 07722/2617, E-Mail michaela_imhof@web.de.

Englisch für den Alltag bietet Volker Kölsch an acht Abenden jeweils donnerstags, 19.30 bis 21 Uhr, in der Dom Clemente Schule in Schonach an. Beginn ist am 13. Oktober. Einfache Grundkenntnisse der englischen Sprache sollten vorhanden sein. Eine Anmeldung ist bei Volker Kölsch, Telefon 07722/47 86, E-Mail volkoe@gmx.de, möglich.

Zu einem Origami-Papierfaltkurs rund um Weihnachten lädt Hildegard Boderius-Ketterer am Montag, 24. Oktober, 19 bis 22 Uhr, in der Mozartstraße 9 in Schonach ein. An diesem Abend werden dekorative Bascetta-Origami-Sterne gefaltet. Anmeldungen nimmt Hildegard Boderius-Ketterer, Telefon 07722/34 36, E-Mail roland.ketterer@ gmx.de, bis 17. Oktober entgegen. Am zweiten Abend am Montag, 31. Oktober, werden Weihnachtssterne für die Weihnachtspost und fürs Fenster gefaltet. Anmeldeschluss ist der 24. Oktober.

Beim Backabend mit Konditormeisterin Waltraud Schwer am Dienstag, 25. Oktober, 18.30 bis 21 Uhr, in der Dom-Clemente-Schule, Schulküche, geht es um die Grundlagen des Brotbackens. Schwerpunkte dieses Abends sind Sauerteig, Vollkornbrot und Milchwecken. Anmeldeschluss ist Freitag, 21. Oktober, bei Irene Vinci, Telefon 07722/43 83, ab 17 Uhr oder per E-Mail unter ai.vinci@gmx.net.

Ute Fischer, Martina Fabry und Alfredo Vinci (bekannt aus der Galerie SchonArtik) bieten Acrylmalerei an. Leinwände, Pinsel und Farben werden von den Malern gestellt. Die Termin sind samstags am 5. und 12. November, jeweils von 10 bis 13 Uhr im Pfarrzentrum Schonach. Anmeldungen bis 30. Oktober sind bei Irene Vinci, Telefon 07722/43 83, ab 17 Uhr oder per E-Mail unter ai.vinci@gmx.net möglich.

Einen Papierfaltkurs rund um Weihnachten für Kinder ab zehn Jahren bietet Hildegard Boderius Ketterer am Freitag, 25. November, 14.30 bis 17 Uhr, in der Mozartstraße 9, Schonach, an. Anmeldung bei Hildegard Boderius-Ketterer, E-Mail roland.ketterer@gmx.de bis 21. November möglich.

Ein Mutter-Kind-Treff wird ganzjährig jeweils mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr im Pfarrzentrum in Schonach angeboten, bei gutem Wetter auf dem Spielplatz im Kurgarten. Weitere Infos gibt Verena Hahn 07722/ 86 89 912.

Gespräche über Bücher mit Lucy Lachenmaier werden in lockerer zwangloser Runde angeboten: am Montag, 26. September, über "Americanah" von Chimamanda Ngozi Adichie, am Montag, 7. November, von Virginia Woolf "Jacobs Zimmer", am Montag, 16. Januar, von Ayu Utami "Saman". Beginn ist jeweils 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum Schonach, unterer Eingang. Die KöBücherei in Schonach hat diese Bücher alle in ihrem Bestand.

Die Haslacher Künstlerin Beate Axmann bietet am Freitag, 30. September, 10 bis 17 Uhr, einen Besuch ihres Ateliers an. Anschließend begleitet sie in ihre Einzelausstellung "Black Forest Peace Symphony", Malerei und Papidrafis, im Kapuzinerkloster Haslach. Treffpunkt ist am katholischen Pfarrzentrum Schonach. Es werden Fahrgemeinschaften nach Haslach gebildet. Anmeldung bei Marlies Schneider, Telefon 07722/91 98 76 ab 19 Uhr oder per E-Mail unter mlschneider62@hotmail.com bis 26. September.